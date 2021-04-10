35 белорусов пытались въехать в Украину с фальшивыми ПЦР-тестами

Все пассажиры автобуса из Беларуси, который пытался въехать на территорию Украины, имели поддельные результаты ПЦР-тестов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: В пункте пропуска "Дольск" пограничники Луцкого отряда обнаружили 35 поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирование на COVID-19. Все они были предъявлены на контроль гражданами Республики Беларусь, пассажирами автобуса, который следовал на въезд в Украину.

Дословно: "Во время проверки предъявленных результатов теста на COVID-19 у инспектора пограничного контроля возникли сомнения в их подлинности. В ходе более тщательного исследования пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, у нескольких пассажиров пограничники обнаружили справки с одинаковыми номерами".

Больше деталей: По данному факту проинформированы сотрудники Нацполиции и направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК.

Гражданам Беларуси отказали в пропуске на территорию Украины.