Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

35 белорусов пытались въехать в Украину с фальшивыми ПЦР-тестами

Суббота, 10 апреля 2021, 14:08
35 белорусов пытались въехать в Украину с фальшивыми ПЦР-тестами
фото ГПСУ

Все пассажиры автобуса из Беларуси, который пытался въехать на территорию Украины, имели поддельные результаты ПЦР-тестов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

 

Детали: В пункте пропуска "Дольск" пограничники Луцкого отряда обнаружили 35 поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирование на COVID-19. Все они были предъявлены на контроль гражданами Республики Беларусь, пассажирами автобуса, который следовал на въезд в Украину.

Дословно: "Во время проверки предъявленных результатов теста на COVID-19 у инспектора пограничного контроля возникли сомнения в их подлинности. В ходе более тщательного исследования пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, у нескольких пассажиров пограничники обнаружили справки с одинаковыми номерами".

Больше деталей: По данному факту проинформированы сотрудники Нацполиции и направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК.

 

Гражданам Беларуси отказали в пропуске на территорию Украины.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаБеларуськоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники рассказали, сколько россиян получили украинские визы за год
Женился на старшей женщине с инвалидностью, чтобы выехать за границу: молодоженов разоблачили
На украинско-польской границе выросли очереди
Последние новости
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
Все новости...
Реклама: