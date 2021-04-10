Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Варшаві відбулися сутички в річницю Смоленської катастрофи

Субота, 10 квітня 2021, 14:17
У Варшаві відбулися сутички в річницю Смоленської катастрофи

У Варшаві в суботу відбулися зіткнення між протестувальниками і поліцією під час пам'ятних заходів, приурочених до 11-ї річниці загибелі в Смоленській авіакатастрофі президента Польщі Леха Качинського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Демонстранти почали збиратися в суботу вранці в парку біля площі Юзефа Пілсудського, де встановлено пам'ятник загиблим і офіційні особи покладають квіти і запалюють свічки.

Дехто з них був з прапорами з логотипом "Страйки підприємців", прапорами у національних кольорах і з жовтими тюльпанами, перев'язаними чорними стрічками. Кілька людей по черзі возили тачку з лялькою, на голові якої була фотографія Ярослава Качинського.

Учасники акції вигукували антиурядові гасла на кшталт "Геть диктаторську качку", кидали димові шашки і петарди.

Поліція не дозволила протестуючим увійти на площу Пілсудського і зірвати офіційні урочистості. Входи охороняли значні сили поліції, в парку стояли кінні патрулі. Пізніше виникли сутички протестувальників з поліцією, декілька осіб були затримані.

Нагадаємо, прокуратура Польщі повідомила про продовження розслідування Смоленської катастрофи, в якій загинув президент Лех Качинський, до 31 грудня цього року.

За рік до того у відповідь на запитання журналістів прокуратура повідомила, що розслідування перебуває на вирішальному етапі.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився польський літак Ту-154.

У катастрофі загинуло 96 осіб, зокрема президент Лех Качинський. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Польща
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Останні новини
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
Усі новини...
Реклама: