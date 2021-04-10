У Варшаві відбулися сутички в річницю Смоленської катастрофи

У Варшаві в суботу відбулися зіткнення між протестувальниками і поліцією під час пам'ятних заходів, приурочених до 11-ї річниці загибелі в Смоленській авіакатастрофі президента Польщі Леха Качинського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Демонстранти почали збиратися в суботу вранці в парку біля площі Юзефа Пілсудського, де встановлено пам'ятник загиблим і офіційні особи покладають квіти і запалюють свічки.

Дехто з них був з прапорами з логотипом "Страйки підприємців", прапорами у національних кольорах і з жовтими тюльпанами, перев'язаними чорними стрічками. Кілька людей по черзі возили тачку з лялькою, на голові якої була фотографія Ярослава Качинського.

Учасники акції вигукували антиурядові гасла на кшталт "Геть диктаторську качку", кидали димові шашки і петарди.

Поліція не дозволила протестуючим увійти на площу Пілсудського і зірвати офіційні урочистості. Входи охороняли значні сили поліції, в парку стояли кінні патрулі. Пізніше виникли сутички протестувальників з поліцією, декілька осіб були затримані.

Нагадаємо, прокуратура Польщі повідомила про продовження розслідування Смоленської катастрофи, в якій загинув президент Лех Качинський, до 31 грудня цього року.

За рік до того у відповідь на запитання журналістів прокуратура повідомила, що розслідування перебуває на вирішальному етапі.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився польський літак Ту-154.

У катастрофі загинуло 96 осіб, зокрема президент Лех Качинський. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.