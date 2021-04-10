В Варшаве произошли столкновения в годовщину Смоленской катастрофы

В Варшаве в субботу произошли столкновения между протестующими и полицией во время памятных мероприятий, приуроченных к 11-й годовщине гибели в Смоленской авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Демонстранты начали собираться в парке в субботу утром в парке у площади Юзефа Пилсудского, где установлен памятник погибшим и официальные лица возлагают цветы и зажигают свечи.

Некоторых из них были флаги с логотипом "Забастовки предпринимателей", флаги национальных цветов и желтые тюльпаны, перевязанные черными лентами.

Несколько человек по очереди возили тачку с куклой, на голове которой была фотография Ярослава Качиньского.

Участники акции выкрикивали антиправительственные лозунги вроде "Долой диктаторскую утку", бросали дымовые шашки и петарды.

Полиция не позволила протестующим войти на площадь Пилсудского и сорвать официальные торжества. Входы в заграждения охраняли значительные силы полиции, в парке стояли конные патрули. Позже возникли стычки протестующих с полицией, несколько человек были задержаны.

Напомним, Национальная прокуратура Польши сообщила о продлении расследования Смоленской катастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, до 31 декабря этого года.

Год назад в ответ на вопрос журналистов прокуратура сообщила, что расследование находится на решающем этапе.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился польский самолет Ту-154.

В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.