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"ЄС" і "Голос" вимагають скликати позачергове засідання ВР – Порошенко

Субота, 10 квітня 2021, 14:39
ЄС і Голос вимагають скликати позачергове засідання ВР – Порошенко
фото Дмитра Ларіна, УП

Фракції "Європейська солідарність" та "Голос" вимагають скликати позачергове засідання Верховної Ради, до них планує приєднатися "Батьківщина".

Джерело: лідер "ЄС" Петро Порошенко у Facebook

Дослівно: "Вимагаємо терміново з понеділка-вівторка скликати позачергове засідання Верховної Ради.

Відповідну ініціативу підтримали 100 народних депутатів: "Європейська Солідарність" і "Голос" у повному складі, і в понеділок завершать цей процес "Батьківщина" й інші фракції.

Знаєте чиїх підписів тут немає? "Слуг", бо вони мають вказівку не підтримувати жодну мою ініціативу. Ціною життя людей. Закликаю, скликайте сесію, проголосуйте зміни до Бюджету, постанову по пандемії, тимчасову слідчу комісію по "вагнерівцям" і не приєднуйтеся до злочинних дій Степанова, Шмигаля і Зеленського".

Українська правда

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Теми: Європейська солідарністьГолосПорошенкоВерховна Рада
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