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"ЕС" и "Голос" требуют созвать внеочередное заседание ВР – Порошенко

Суббота, 10 апреля 2021, 14:39
фото Дмитрия Ларина, УП

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" требуют созвать внеочередное заседание Верховной Рады, к ним планирует присоединиться "Батькивщина".

Источник: лидер "ЕС" Петр Порошенко в Facebook

Дословно: "Требуем срочно с понедельника-вторника созвать внеочередное заседание Верховной Рады.

Соответствующую инициативу поддержали 100 народных депутатов: "Европейская Солидарность" и "Голос" в полном составе, и в понедельник завершат этот процесс "Батькивщина" и другие фракции.

Знаете, чьих подписей здесь нет? "Слуг", потому что они имеют указание не поддерживать ни одну мою инициативу. Ценой жизни людей. Призываю, созывайте сессию, проголосуйте изменения в бюджет, решение о пандемии, временную следственную комиссию по "вагнеровцам" и не присоединяйтесь к преступным действиям Степанова, Шмыгаля и Зеленского".

Украинская правда
Темы: Европейская солидарностьГолосПорошенкоВерховная Рада


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