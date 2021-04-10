Хто отримає в Україні Pfizer та Coronavac? Пояснює санлікар

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, як буде розподілено перші партії вакцин Pfizer та Coronavac.

Джерело: санлікар на зустрічі з журналістами

Деталі: 117 тисяч доз вакцини Pfizer, яку Україна чекає приблизно 14-15 квітня, розподілять між:

1) громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;

2) працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:

1) людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;

2) людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;

3) олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

4) поліцейськими.