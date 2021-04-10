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Кто получит в Украине Pfizer и Coronavac? Объясняет санврач

Суббота, 10 апреля 2021, 15:10

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, как будут распределены первые партии вакцин Pfizer и Coronavac.

Источник: санврач на встрече с журналистами

Детали: 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которую Украина ожидает примерно 14-15 апреля, распределят между:

1) гражданами в домах престарелых (речь идет о жителях и работниках таких учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации;

2) работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, подпадающих под третий этап вакцинации.

215 тысяч доз вакцины Coronavac, которую уже привезли в Украину, распределят между такими категориями людей:

1) людьми с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает;

2) людьми, которые будут работать на ВНО-2021;

3) олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021;

4) полицейскими.

Ольга Кириленко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав


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