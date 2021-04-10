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Порошенко тримає готівкою понад 1,8 млрд гривень: "через репресії"

Субота, 10 квітня 2021, 15:29
Порошенко тримає готівкою понад 1,8 млрд гривень: через репресії
фото Дмитра Ларіна, УП

Лідер партії "Європейська солідарність", нардеп Петро Порошенко задекларував найбільше готівкових заощаджень за 2020 рік серед усіх парламентарів – еквівалент понад 1,8 мільярда гривень.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Експрезидент вказав у декларації, що зберігає у готівці 51,2 мільйона доларів і 423,3 мільйона гривень, що у гривневому еквіваленті складає сумарно понад 1,8 мільярда гривень.

Дослівно коментар пресслужби Порошенка Радіо Свобода: "Порошенко був вимушений зняти з рахунків у банку 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень через політичні репресії влади і її постійні спроби арештувати активи лідера опозиції".

"Усі ці кошти будуть повернуті в банк після припинення політичних репресій".

Більше деталей: Журналісти Радіо Свобода проаналізували декларації усіх парламентарів і склали список найбільших утримувачів готівки "на руках" серед депутатів.

Суми заощаджень, задекларовані кожним із депутатів як персональна власність або власність членів їхніх родин, перевели у гривневий еквівалент у відповідності до офіційного курсу валют Нацбанку станом на 7 квітня 2021 року.

Серед лідерів за кількістю готівки "на руках" серед усіх фракцій і депутатських груп виявилися:

  • Петро Порошенко (ЄС): понад 1,8 мільярда гривень
  • Вадим Столар (ОПЗЖ): понад 325,7 мільйона гривень
  • Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ): понад 215,3 мільйона гривень
  • Юлія Тимошенко ("Батьківщина"): понад 169,5 мільйонів гривень
  • Максим Єфімов ("Довіра"): понад 161,9 мільйона гривень
  • Віталій Данілов ("Батьківщина"): понад 148,8 мільйона гривень
  • Нестор Шуфрич (ОПЗЖ): понад 146,5 мільйонів гривень
  • Ігор Абрамович (ОПЗЖ): понад 144,9 мільйона гривень
  • Олександр Фельдман (ОПЗЖ): понад 144,7 мільйона гривень
  • Олег Воронько ("Слуга народу"): понад 139,5 мільйонів гривень

Кампанія декларування майна і статків за 2020 рік завершилась для українських посадовців (зокрема, і народних депутатів) 1 квітня.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкогрошідеклараціїВерховна Рада
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