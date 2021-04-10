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Порошенко держит наличными более 1,8 млрд гривен: "из-за репрессий"

Суббота, 10 апреля 2021, 15:29
фото Дмитрия Ларина, УП

Лидер партии "Европейская солидарность", нардеп Петр Порошенко задекларировал больше всего наличных сбережений за 2020 год среди всех парламентариев – эквивалент более 1,8 миллиарда гривен.

Источник: Радио Свобода

Детали: Экс-президент указал в декларации, что хранит наличными 51,2 миллиона долларов и 423,3 миллиона гривен, что в гривневом эквиваленте составляет суммарно более 1,8 миллиарда гривен.

Дословно комментарий пресс-службы Порошенко Радио Свобода: "Порошенко был вынужден снять со счетов в банке 51 миллион долларов и 423 миллиона гривен из-за политических репрессий власти и ее постоянных попыток арестовать активы лидера оппозиции".

"Все эти средства будут возвращены в банк после прекращения политических репрессий".

Больше деталей: Журналисты Радио Свобода проанализировали декларации всех парламентариев и составили список крупнейших держателей наличности "на руках" среди депутатов.

Суммы сбережений, задекларированные каждым из депутатов как персональная собственность или собственность членов их семей, перевели в гривневый эквивалент в соответствии с официальным курсом валют Нацбанка по состоянию на 7 апреля 2021 года.

Среди лидеров по количеству наличных "на руках" среди всех фракций и депутатских групп оказались:

  • Петр Порошенко (ЕС): более 1,8 миллиарда гривен
  • Вадим Столар (ОПЗЖ): более 325,7 миллиона гривен
  • Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ): более 215,3 миллиона гривен
  • Юлия Тимошенко ("Батькивщина"): более 169,5 миллионов гривен
  • Максим Ефимов ("Довира"): более 161,9 миллиона гривен
  • Виталий Данилов ("Батькивщина"): более 148,8 миллиона гривен
  • Нестор Шуфрич (ОПЗЖ): более 146,5 млн гривен
  • Игорь Абрамович (ОПЗЖ): более 144,9 миллиона гривен
  • Александр Фельдман (ОПЗЖ): более 144,7 миллиона гривен
  • Олег Воронько ("Слуга народа"): более 139,5 миллионов гривен

Кампания декларирования имущества и состояния 2020 года завершилась для украинских чиновников (в том числе и народных депутатов) 1 апреля.

Темы: ПорошенкоденьгидекларацииВерховная Рада


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