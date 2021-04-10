Порошенко держит наличными более 1,8 млрд гривен: "из-за репрессий"

Лидер партии "Европейская солидарность", нардеп Петр Порошенко задекларировал больше всего наличных сбережений за 2020 год среди всех парламентариев – эквивалент более 1,8 миллиарда гривен.

Источник: Радио Свобода

Детали: Экс-президент указал в декларации, что хранит наличными 51,2 миллиона долларов и 423,3 миллиона гривен, что в гривневом эквиваленте составляет суммарно более 1,8 миллиарда гривен.

Дословно комментарий пресс-службы Порошенко Радио Свобода: "Порошенко был вынужден снять со счетов в банке 51 миллион долларов и 423 миллиона гривен из-за политических репрессий власти и ее постоянных попыток арестовать активы лидера оппозиции".

"Все эти средства будут возвращены в банк после прекращения политических репрессий".

Больше деталей: Журналисты Радио Свобода проанализировали декларации всех парламентариев и составили список крупнейших держателей наличности "на руках" среди депутатов.

Суммы сбережений, задекларированные каждым из депутатов как персональная собственность или собственность членов их семей, перевели в гривневый эквивалент в соответствии с официальным курсом валют Нацбанка по состоянию на 7 апреля 2021 года.

Среди лидеров по количеству наличных "на руках" среди всех фракций и депутатских групп оказались:

Петр Порошенко (ЕС): более 1,8 миллиарда гривен

Вадим Столар (ОПЗЖ): более 325,7 миллиона гривен

Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ): более 215,3 миллиона гривен

Юлия Тимошенко ("Батькивщина"): более 169,5 миллионов гривен

Максим Ефимов ("Довира"): более 161,9 миллиона гривен

Виталий Данилов ("Батькивщина"): более 148,8 миллиона гривен

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ): более 146,5 млн гривен

Игорь Абрамович (ОПЗЖ): более 144,9 миллиона гривен

Александр Фельдман (ОПЗЖ): более 144,7 миллиона гривен

Олег Воронько ("Слуга народа"): более 139,5 миллионов гривен

Кампания декларирования имущества и состояния 2020 года завершилась для украинских чиновников (в том числе и народных депутатов) 1 апреля.