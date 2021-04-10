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На Майдані затримали чоловіків із бойовими гранатами

Субота, 10 квітня 2021, 15:52
На Майдані затримали чоловіків із бойовими гранатами
фото Нацгвардії

У Києві біля станції метро "Майдан Незалежності" правоохоронці затримали двох чоловіків з бойовими гранатами.

Джерело: Нацгвардія

Дослівно: "Гвардійці зі співробітником Нацполіції, що несли службу біля входу станції "Майдан Незалежності" київського метрополітену помітили підозрілих чоловіків, які мали ознаки алкогольного сп’яніння та зупинили їх для поверхневої перевірки.

Під час перевірки особистих речей у сумці одного з них було помічено два предмети, схожі на гранати.

На місце події гвардійці викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції України та вибухотехніків. Нині поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють походження боєприпасів.

Вибухотехніками були ідентифіковані бойові гранати Ф1 та РГД-5".

Деталі: За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваним може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Київ
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