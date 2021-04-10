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На Майдане задержали мужчин с боевыми гранатами

Суббота, 10 апреля 2021, 15:52
фото Нацгвардии

В Киеве возле станции метро "Майдан Независимости" правоохранители задержали двух мужчин с боевыми гранатами.

Источник: Нацгвардия

Дословно: "Гвардейцы с сотрудником Нацполиции, что несли службу у входа станции "Майдан Независимости" киевского метрополитена заметили подозрительных мужчин, имевших признаки алкогольного опьянения, и остановили их для поверхностной проверки.

Во время проверки личных вещей в сумке одного из них были замечены два предмета, похожие на гранаты.

На место происшествия гвардейцы вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции Украины и взрывотехников. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов.

Взрывотехниками были идентифицированы боевые гранаты Ф1 и РГД-5".

Детали: По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Киев


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