Ляшко розповів, скільки госпіталізацій із COVID-19 витримає медсистема

Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що медична система України витримає 6,5-7 тисяч добових госпіталізацій із коронавірусом.

Джерело: санлікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами

Детально: Ляшко зазначив, що він не знає, як довго система зможе витримувати 6,5-7 тисяч добових госпіталізацій, бо в такому випадку "система ходить по краю леза".

Довідка: 6,5-7 тисяч щоденних госпіталізацій – це приблизно на дві тисячі більше за середню кількість добових госпіталізацій нині.

У середньому впродовж березня-квітня в Україні щодня госпіталізують 4,5-5 тисяч людей за добу. Добовий рекорд госпіталізацій був 6 квітня – 5 587 людей.