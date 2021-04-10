Ляшко розповів, скільки госпіталізацій із COVID-19 витримає медсистема
Субота, 10 квітня 2021, 15:56
Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що медична система України витримає 6,5-7 тисяч добових госпіталізацій із коронавірусом.
Джерело: санлікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами
Детально: Ляшко зазначив, що він не знає, як довго система зможе витримувати 6,5-7 тисяч добових госпіталізацій, бо в такому випадку "система ходить по краю леза".
Довідка: 6,5-7 тисяч щоденних госпіталізацій – це приблизно на дві тисячі більше за середню кількість добових госпіталізацій нині.
У середньому впродовж березня-квітня в Україні щодня госпіталізують 4,5-5 тисяч людей за добу. Добовий рекорд госпіталізацій був 6 квітня – 5 587 людей.
Ольга Кириленко, УП