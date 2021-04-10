Ляшко рассказал, сколько госпитализаций с COVID-19 выдержит медсистема
Суббота, 10 апреля 2021, 15:56
Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что медицинская система Украины выдержит 6,5-7 тысяч суточных госпитализаций с коронавирусом.
Источник: санврач Виктор Ляшко на встрече с журналистами
Подробно: Ляшко отметил, что он не знает, как долго система сможет выдерживать 6,5-7 тысяч суточных госпитализаций, потому что в таком случае "система ходит по краю лезвия".
Справка: 6,5-7 тысяч ежедневных госпитализаций – это примерно на две тысячи больше среднего числа суточных госпитализаций сейчас.
В среднем в течение марта-апреля в Украине ежедневно госпитализируют 4,5-5 тысяч человек в сутки. Суточный рекорд госпитализаций был 6 апреля – 5587 человек.
Ольга Кириленко, УП