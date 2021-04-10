Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ляшко рассказал, сколько госпитализаций с COVID-19 выдержит медсистема

Суббота, 10 апреля 2021, 15:56
фото Эльдара Сарахмана, УП

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что медицинская система Украины выдержит 6,5-7 тысяч суточных госпитализаций с коронавирусом.

Источник: санврач Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Подробно: Ляшко отметил, что он не знает, как долго система сможет выдерживать 6,5-7 тысяч суточных госпитализаций, потому что в таком случае "система ходит по краю лезвия".

Справка: 6,5-7 тысяч ежедневных госпитализаций – это примерно на две тысячи больше среднего числа суточных госпитализаций сейчас.

В среднем в течение марта-апреля в Украине ежедневно госпитализируют 4,5-5 тысяч человек в сутки. Суточный рекорд госпитализаций был 6 апреля – 5587 человек.

Ольга Кириленко, УП
Темы: Минздравкоронавирусмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ляшко рассказал, сколько госпитализаций с COVID-19 выдержит медсистема

Порошенко держит наличными более 1,8 млрд гривен: "из-за репрессий"

Кто получит в Украине Pfizer и Coronavac? Объясняет санврач

Критика Путина задушили в его доме в Лондоне - вывод суда

На востоке Украины ранен боец ООС

Пентагон: о наращивании войск РФ надо спрашивать Шойгу в Москве

Все новости...
Минздрав
В Минздраве обвиняют местный офис AstraZeneca в затягивании регистрации вакцины
Кто получит в Украине Pfizer и Coronavac? Объясняет санврач
МЗ расширяет Национальный перечень лекарств
Последние новости
16:25
В Украине смогут делать до 11 млн прививок от COVID в месяц – Ляшко
15:56
Ляшко рассказал, сколько госпитализаций с COVID-19 выдержит медсистема
15:52
На Майдане задержали мужчин с боевыми гранатами
15:41
В Минздраве обвиняют местный офис AstraZeneca в затягивании регистрации вакцины
15:29
Порошенко держит наличными более 1,8 млрд гривен: "из-за репрессий"
15:10
Кто получит в Украине Pfizer и Coronavac? Объясняет санврач
15:09
По всей Британии гремят оружейные салюты в память о принце Филиппе
15:03
13 апреля в Украине могут начать прививать китайской вакциной – Ляшко
15:00
Турецкие лоукостеры снизили цены на авиабилеты
14:39
"ЕС" и "Голос" требуют созвать внеочередное заседание ВР – Порошенко
Все новости...