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Ляшко рассказал, сколько госпитализаций с COVID-19 выдержит медсистема

Суббота, 10 апреля 2021, 15:56
Ляшко рассказал, сколько госпитализаций с COVID-19 выдержит медсистема
фото Эльдара Сарахмана, УП

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что медицинская система Украины выдержит 6,5-7 тысяч суточных госпитализаций с коронавирусом.

Источник: санврач Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Подробно: Ляшко отметил, что он не знает, как долго система сможет выдерживать 6,5-7 тысяч суточных госпитализаций, потому что в таком случае "система ходит по краю лезвия".

Справка: 6,5-7 тысяч ежедневных госпитализаций – это примерно на две тысячи больше среднего числа суточных госпитализаций сейчас.

В среднем в течение марта-апреля в Украине ежедневно госпитализируют 4,5-5 тысяч человек в сутки. Суточный рекорд госпитализаций был 6 апреля – 5587 человек.

Ольга Кириленко, УП

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Темы: Минздравкоронавирусмедицина
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