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У МЗС Грузії заявили, що працюють над поверненням посла в Україну

Субота, 10 квітня 2021, 17:36

Міністерство закордонних справ Грузії працює над питанням повернення в Україну посла Теймураза Шарашенідзе, який був відкликаний для консультацій в травні 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в міністерстві в коментарі телеканалу "Руставі 2".

У МЗС Грузії відзначили, що дане питання обговорюється і найближчим часом буде прийнято відповідне рішення.

Грузинська опозиція заявила, що важливо повернути посла в Україну, оскільки на міжнародній арені Грузія повинна захищати свої інтереси разом з Україною.

За словами члена "Єдиного національного руху" Саломе Самадашвілі, той факт, що у Грузії немає дипломатичного представництва в Україні, є серйозною політичною помилкою.

Напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до негайного повернення до Києва надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Грузія відкликала свого посла з Києва для консультацій в травні 2020 року. Це відбулося незабаром після призначення експрезидента Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

У Грузії заявляли, що вона досі вимагає екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. 

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіяУкраїнадипломатичні відносини
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