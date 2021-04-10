Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У МЗС Грузії заявили, що працюють над поверненням посла в Україну

Субота, 10 квітня 2021, 17:36

Міністерство закордонних справ Грузії працює над питанням повернення в Україну посла Теймураза Шарашенідзе, який був відкликаний для консультацій в травні 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в міністерстві в коментарі телеканалу "Руставі 2".

У МЗС Грузії відзначили, що дане питання обговорюється і найближчим часом буде прийнято відповідне рішення.

Грузинська опозиція заявила, що важливо повернути посла в Україну, оскільки на міжнародній арені Грузія повинна захищати свої інтереси разом з Україною.

За словами члена "Єдиного національного руху" Саломе Самадашвілі, той факт, що у Грузії немає дипломатичного представництва в Україні, є серйозною політичною помилкою.

Напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до негайного повернення до Києва надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Грузія відкликала свого посла з Києва для консультацій в травні 2020 року. Це відбулося незабаром після призначення експрезидента Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

У Грузії заявляли, що вона досі вимагає екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. 

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Теми: ГрузіяУкраїнадипломатичні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"ДНР" хоче попросити у Путіна військової допомоги або приєднання до РФ – розвідка

відеоАгресія РФ проти України: США цілковито на стороні Києва й готові допомогти

графікВ Україні зможуть робити до 11 млн щеплень від COVID на місяць – санлікар

Порошенко тримає готівкою понад 1,8 млрд гривень: "через репресії"

Хто отримає в Україні Pfizer та Coronavac? Пояснює санлікар

Критика Путіна задушили в його домі у Лондоні - висновок суду

Усі новини...
Грузія
Президентка Грузії закликала негайно повернути до Києва відкликаного рік тому посла
Грузія отримала 100 тисяч доз китайської вакцини Sinopharm
У Європарламенті заговорили про зупинку макрофінансової допомоги Грузії
Останні новини
19:03
США будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи
18:56
АМКУ вивчає питання підвищення цін на продукти
18:28
"ДНР" хоче попросити у Путіна військової допомоги або приєднання до РФ – розвідка
17:36
У МЗС Грузії заявили, що працюють над поверненням посла в Україну
17:25
У кількох великих містах планують розгорнути вакцинальні центри – Ляшко
17:18
Зеленський та Ердоган проводять переговори віч-на-віч у Стамбулі
17:09
Штрафи за порушення самоізоляції, реструктурування кредитів: за що Рада голосуватиме на тижні
16:49
відеоАгресія РФ проти України: США цілковито на стороні Києва й готові допомогти
16:25
графікВ Україні зможуть робити до 11 млн щеплень від COVID на місяць – санлікар
15:56
Ляшко розповів, скільки госпіталізацій із COVID-19 витримає медсистема
Усі новини...