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В МИД Грузии заявили, что работают над возвращением посла в Украину

Суббота, 10 апреля 2021, 17:36

Министерство иностранных дел Грузии работает над вопросом возвращения в Украину посла Теймураза Шарашенидзе, который был отозван для консультаций в мае 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в министерстве в комментарии телеканалу "Рустави 2".

В МИД Грузии отметили, что данный вопрос обсуждается и в ближайшее время будет принято соответствующее решение.

Грузинская оппозиция заявила, что важно вернуть посла в Украину, поскольку на международной арене Грузия должна защищать свои интересы вместе с Украиной.

По словам члена Единого национального движения Саломе Самадашвили, тот факт, что у Грузии нет дипломатического представительства в Украине, является серьезной политической ошибкой.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к немедленному возвращению в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций в мае 2020 года. Это произошло вскоре после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии заявляли, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной.

В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Темы: ГрузияУкраинадипломатические отношения


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