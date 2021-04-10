"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів до Закарпаття
З 11 квітня "Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення в Закарпатській області.
Джерело: міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Телеграм
Деталі: Продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього выдновлять 10 квітня з 18:00.
Відновлюється курсування за повноцінним маршрутом наступних поїздів:
№45/46 Ужгород-Лисичанськ,
№81/82 Ужгород-Київ,
№357/358 Київ-Рахів,
№17/18 Харків-Ужгород,
№15/16 Харків-Рахів,
№4/3 Запоріжжя-Ужгород,
№107/108 Одеса-Ужгород,
№13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ,
№134/133 Миколаїв-Рахів,
№26/25 Одеса-Рахів.
Нагадаємо: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 10 квітня вивела Закарпатську область з "червоної" зони епідемічної небезпеки. З неділі, 11 квітня, тут діятимуть "жовті" обмежувальні протиепідемічні заходи.