"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів до Закарпаття

З 11 квітня "Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення в Закарпатській області.

Джерело: міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Телеграм

Деталі: Продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього выдновлять 10 квітня з 18:00.

Відновлюється курсування за повноцінним маршрутом наступних поїздів:

№45/46 Ужгород-Лисичанськ,

№81/82 Ужгород-Київ,

№357/358 Київ-Рахів,

№17/18 Харків-Ужгород,

№15/16 Харків-Рахів,

№4/3 Запоріжжя-Ужгород,

№107/108 Одеса-Ужгород,

№13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ,

№134/133 Миколаїв-Рахів,

№26/25 Одеса-Рахів.

Нагадаємо: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 10 квітня вивела Закарпатську область з "червоної" зони епідемічної небезпеки. З неділі, 11 квітня, тут діятимуть "жовті" обмежувальні протиепідемічні заходи.