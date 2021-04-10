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"Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов в Закарпатье

Суббота, 10 апреля 2021, 19:52

С 11 апреля "Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области.

Источник: министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Телеграм

Детали: Продажа железнодорожных билетов в указанный регион начнется 10 апреля в 18:00.

Восстанавливается курсирование по полноценному маршруту таких поездов:

 №45/46 Ужгород-Лисичанск,

 №81/82 Ужгород-Киев,

 №357/358 Киев-Рахов,

 №17/18 Харьков-Ужгород,

 №15/16 Харьков-Рахов,

 №4/3 Запорожье-Ужгород,

 №107/108 Одесса-Ужгород,

 №13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев,

 №134/133 Николаев-Рахов,

 №26/25 Одесса-Рахов.

Напомним: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 10 апреля вывела Закарпатскую область из "красной" зоны эпидемической опасности.  С воскресенья, 11 апреля, здесь будут действовать "желтые" ограничительные меры.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяЗакарпатьекарантин


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