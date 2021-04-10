"Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов в Закарпатье
С 11 апреля "Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области.
Источник: министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Телеграм
Детали: Продажа железнодорожных билетов в указанный регион начнется 10 апреля в 18:00.
Восстанавливается курсирование по полноценному маршруту таких поездов:
№45/46 Ужгород-Лисичанск,
№81/82 Ужгород-Киев,
№357/358 Киев-Рахов,
№17/18 Харьков-Ужгород,
№15/16 Харьков-Рахов,
№4/3 Запорожье-Ужгород,
№107/108 Одесса-Ужгород,
№13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев,
№134/133 Николаев-Рахов,
№26/25 Одесса-Рахов.
Напомним: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 10 апреля вывела Закарпатскую область из "красной" зоны эпидемической опасности. С воскресенья, 11 апреля, здесь будут действовать "желтые" ограничительные меры.