"Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов в Закарпатье

С 11 апреля "Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области.

Источник: министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Телеграм

Детали: Продажа железнодорожных билетов в указанный регион начнется 10 апреля в 18:00.

Восстанавливается курсирование по полноценному маршруту таких поездов:

№45/46 Ужгород-Лисичанск,

№81/82 Ужгород-Киев,

№357/358 Киев-Рахов,

№17/18 Харьков-Ужгород,

№15/16 Харьков-Рахов,

№4/3 Запорожье-Ужгород,

№107/108 Одесса-Ужгород,

№13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев,

№134/133 Николаев-Рахов,

№26/25 Одесса-Рахов.

Напомним: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 10 апреля вывела Закарпатскую область из "красной" зоны эпидемической опасности. С воскресенья, 11 апреля, здесь будут действовать "желтые" ограничительные меры.