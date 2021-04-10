У Бутані в рекордні строки вакцинували від коронавірусу майже всіх дорослих

Королівство Бутан, яке розташоване у Гімалаях між Китаєм та Індією, стало однією із країн світу з найвищими показниками Covid-вакцинації.

Джерело: The Economist

Деталі: Упродовж одного тижня в маленькій країні прищепили більш як 85% дорослого населення.

Перша партія вакцини проти коронавірусу з Індії у Бутан прибула ще у січні, але влада відтермінувала кампанію з вакцинації.

На той час наявної кількості вакцини не вистачало, аби прищепити все населення, тому уряд Бутану вирішив не обирати, яких громадян вакцинувати першими, а зачекати, коли Індія надасть більшу кількість препаратів.

Згодом, отримавши необхідні об'єми вакцини, у Бутані зробили щеплення майже усьому дорослому населенню лише упродовж одного тижня. Так, за тиждень вдалося ввести препарат проти Covid 85% дорослого населення (всього у країні проживає 800 тисяч людей).

Цікавою особливістю вакцинальної кампанії у цій країні стало те, що влада радилася з цього приводу з буддистськими монахами. Ченці порадили першу дозу вакцини ввести жінці, що народилася у рік Мавпи. Саме за цим принципом обрали першу громадянку Бутану, якій зробили ін'єкцію проти коронавірусу.

Жінці на ім'я Нінді Демі зробили щеплення у "сприятливу годину" – о 9:30 ранку, після молитви та запалення лампадок.