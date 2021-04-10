Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бутане в рекордные сроки вакцинировали от коронавируса большинство взрослых

Суббота, 10 апреля 2021, 21:58
В Бутане в рекордные сроки вакцинировали от коронавируса большинство взрослых

Королевство Бутан, расположенное в Гималаях между Китаем и Индией, стало одной из стран мира с самыми высокими показателями Covid-вакцинации.

Источник: The Economist

Детали: В течение одной недели в маленькой стране привили более 85% взрослого населения.

Первая партия вакцины против коронавируса из Индии в Бутан прибыла еще в январе, но власти отложили кампанию по вакцинации.

К тому времени имеющегося количества вакцины не хватало, чтобы привить все население, поэтому правительство Бутана решило не выбирать, каких граждан вакцинировать первыми, а подождать, когда Индия предоставит большее количество препаратов.

Впоследствии, получив необходимые объемы вакцины, в Бутане сделали прививки почти всему взрослому населению только за одну неделю. Так, за неделю удалось ввести препарат против Covid 85% взрослого населения (всего в стране проживает 800 тысяч человек).

Интересной особенностью вакцинальной кампании в этой стране стало то, что власть советовалась по этому поводу с буддистскими монахами.  Монахи посоветовали первую дозу вакцины ввести женщине, родившейся в год Обезьяны. Именно по этому принципу выбрали первую гражданку Бутана, которой сделали инъекцию против коронавируса.

Женщине по имени Ниндэ Деми сделали прививку в "благоприятный час" - в 9:30 утра, после молитвы и зажжения лампадок.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
Все новости...
Реклама: