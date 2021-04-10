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В Бутане в рекордные сроки вакцинировали от коронавируса большинство взрослых

Суббота, 10 апреля 2021, 21:58

Королевство Бутан, расположенное в Гималаях между Китаем и Индией, стало одной из стран мира с самыми высокими показателями Covid-вакцинации.

Источник: The Economist

Детали: В течение одной недели в маленькой стране привили более 85% взрослого населения.

Первая партия вакцины против коронавируса из Индии в Бутан прибыла еще в январе, но власти отложили кампанию по вакцинации.

К тому времени имеющегося количества вакцины не хватало, чтобы привить все население, поэтому правительство Бутана решило не выбирать, каких граждан вакцинировать первыми, а подождать, когда Индия предоставит большее количество препаратов.

Впоследствии, получив необходимые объемы вакцины, в Бутане сделали прививки почти всему взрослому населению только за одну неделю. Так, за неделю удалось ввести препарат против Covid 85% взрослого населения (всего в стране проживает 800 тысяч человек).

Интересной особенностью вакцинальной кампании в этой стране стало то, что власть советовалась по этому поводу с буддистскими монахами.  Монахи посоветовали первую дозу вакцины ввести женщине, родившейся в год Обезьяны. Именно по этому принципу выбрали первую гражданку Бутана, которой сделали инъекцию против коронавируса.

Женщине по имени Ниндэ Деми сделали прививку в "благоприятный час" - в 9:30 утра, после молитвы и зажжения лампадок.



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