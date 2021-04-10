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Україна і Туреччина підписали угоду про зведення житла для кримських татар

Субота, 10 квітня 2021, 23:46
Україна і Туреччина підписали угоду про зведення житла для кримських татар

Президент Володимир Зеленський після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом анонсував, що вже у поточному році в Україні почнеться зведення пільгового житла для представників кримськотатарського народу, що були вимушені виїхати з окупованого Росією Криму.

Джерело: глава держави у Facebook, повідомлення Офісу президента

Деталі: Віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та міністр навколишнього середовища та містобудування Туреччини Мурат Курум підписали угоду, яка передбачає допомогу турецької сторони в будівництві житла.

Йдеться про рамкову угоду між урядом України та урядом Туреччини про співробітництво у зведенні житла в тому числі для кримських татар, які змушені були залишити Крим через російську окупацію. У планах наразі будівництво 500 квартир, з яких 200 у Миколаєві, 200 у Херсоні та 100 – у Києві.

Пряма мова Зеленського: "Хочу відзначити гуманітарний проект з будівництва 500 квартир для кримських татар у кількох українських містах. Про це ми домовлялися раніше – і от нарешті цьогоріч почнеться будівництво".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЕрдоганбудівництво
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