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Украина и Туреция подписали соглашение о строительстве жилья для крымских татар

Суббота, 10 апреля 2021, 23:46
Украина и Туреция подписали соглашение о строительстве жилья для крымских татар

Президент Владимир Зеленский после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом анонсировал, что уже в текущем году в Украине начнется строительство льготного жилья для представителей крымскотатарского народа, которые были вынуждены уехать из оккупированного Россией Крыма.

Источник: глава государства в Facebook, сообщение Офиса президента

Детали: Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум подписали соглашение, предусматривающее помощь турецкой стороны в строительстве жилья.

Речь идет о рамочном соглашении между правительством Украины и правительством Турции о сотрудничестве в строительстве жилья в том числе для крымских татар, которые вынуждены были покинуть Крым из-за российской оккупации.  В планах – строительство 500 квартир, и которых 200 в Николаеве, 200 в Херсоне и 100 – Киеве.

Прямая речь Зеленского: "Хочу отметить гуманитарный проект по строительству 500 квартир для крымских татар в нескольких украинских городах. Об этом мы договаривались ранее - и вот наконец в этом году начнется строительство".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЭрдоганстроительство
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