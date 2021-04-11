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В Україні пригріє до +23°

Неділя, 11 квітня 2021, 07:47

В Україні у неділю, 11 квітня, прогнозують теплу суху погоду.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр

Дослівно: "11 квітня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер у південно-східній частині північно-східний, 7-12 м/с, на решті території переважно південно-східний, 3-8 м/с".

Деталі: Температура вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень 14-19° тепла, у східних областях та в Криму 8-13°; в Карпатах вночі 3-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

 

У Києві та Київській області 11 квітня невелика хмарність, без опадів. Температура вночі у столиці 0-2° тепла, вдень 14-16°; по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 12-17° тепла.

У наступні два дні, 12-13 квітня, в Україні збережеться суха погода, лише вдень 13 квітня у західних областях короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

 
 

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, у східних областях 20-23°.

У столичному регіоні 12-13 квітня без істотних опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

Впродовж 14-15 квітня в Україні, за прогнозами синоптиків, переважатиме суха погода. У західних областях 14 квітня можливий помірний, 15 квітня невеликий дощ, в Карпатському регіоні з мокрим снігом; температура вночі 1-7°, вдень 5-11°, в Карпатах вночі та вдень 1-6° тепла (вночі на поверхні ґрунту заморозки 0-5°).

На решті території 14 квітня без істотних опадів, лише вдень на Житомирщині, Вінниччині та Одещині помірний дощ, 15 квітня вночі на Правобережжі, вдень в Україні невеликий короткочасний дощ; температура вночі 3-9°, вдень у східних областях 16-21°, на решті території 14 квітня 12-18°, 15 квітня 9-15°.

У Києві 14 квітня без істотних опадів, 15 квітня невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 4-9°; вдень 14 квітня 13-18°, 15 квітня 10-15°.

Теми: погода


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