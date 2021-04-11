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В Украине пригреет до + 23°

Воскресенье, 11 апреля 2021, 07:47
В Украине пригреет до + 23°

В Украине в воскресенье, 11 апреля, прогнозируют теплую сухую погоду.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Дословно: "11 апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер в юго-восточной части северо-восточный, 7-12 м/с, на остальной территории преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с".

Детали: Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 14-19° тепла, в восточных областях и в Крыму 8-13°; в Карпатах ночью 3-6° мороза, днем 4-9° тепла.

 

В Киеве и Киевской области 11 апреля небольшая облачность, без осадков. Температура ночью в столице 0-2° тепла, днем 14-16°; по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 12-17° тепла.

В последующие два дня, 12-13 апреля, в Украине сохранится сухая погода, лишь днем 13 апреля в западных областях кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с.

 
 

Температура ночью 3-8 ° тепла, днем 13-18 °, в восточных областях 20-23 °.

В столичном регионе 12-13 апреля без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-8 ° тепла, днем 13-18 °.

В течение 14-15 апреля в Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать сухая погода. В западных областях 14 апреля возможен умеренный, 15 апреля небольшой дождь, в Карпатском регионе − с мокрым снегом; температура ночью 1-7°, днем 5-11°, в Карпатах ночью и днем 1-6° тепла (ночью на поверхности почвы заморозки 0-5°).

На остальной территории 14 апреля − без существенных осадков, только днем в Житомирской, Винницкой и Одесской областях − умеренный дождь, 15 апреля ночью на Правобережье, днем в Украине − небольшой кратковременный дождь; температура ночью 3-9°, днем в восточных областях 16-21°, на остальной территории 14 апреля 12-18°, 15 апреля 9-15° тепла.

В Киеве 14 апреля без осадков, 15 апреля небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 4-9°; Днем 14 апреля 13-18°, 15 апреля 10-15°.

Темы: погода
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