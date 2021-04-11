Перший політ вертольота NASA на Марсі довелося відкласти
Неділя, 11 квітня 2021, 08:59
Перший політ вертольота-дрона Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, що мав відбутися в неділю, тепер планують здійснити не раніше 14 квітня.
Джерело: NASA
Деталі: У п'ятницю під час тестового запуску ротора вертольота виникли проблеми. Випробування на швидкість обертання гвинта закінчили раніше, ніж планували, оскільки надійшов сигнал про можливі технічні проблеми.
Наразі команда управління вертольотом вивчає телеметрію аби зрозуміти, які саме проблеми виникли. Чергова спроба керованого польоту Ingenuity відбудеться не раніше, ніж у середу, 14 квітня.
Нагадаємо:
- Висота першого польоту вертольота-дрона Ingenuity, що має тривати близько 30 секунд, становитиме 3 метри. Надалі вертоліт планують піднімати до 5 метрів.
- Апарат Ingenuity 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.
- Perseverance – вже п'ятий американський марсохід, який NASA відправило для вивчення Червоної планети. Це найбільший в світі планетохід, вага якого сягає 1025 кг, довжина становить 3 метри і ширина – 2,7 метра. Він оснащений великою кількістю дослідницького устаткування.
Українська правда