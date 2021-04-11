Перший політ вертольота NASA на Марсі довелося відкласти

Перший політ вертольота-дрона Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, що мав відбутися в неділю, тепер планують здійснити не раніше 14 квітня.

Джерело: NASA

Деталі: У п'ятницю під час тестового запуску ротора вертольота виникли проблеми. Випробування на швидкість обертання гвинта закінчили раніше, ніж планували, оскільки надійшов сигнал про можливі технічні проблеми.

Наразі команда управління вертольотом вивчає телеметрію аби зрозуміти, які саме проблеми виникли. Чергова спроба керованого польоту Ingenuity відбудеться не раніше, ніж у середу, 14 квітня.

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