Первый полет вертолета NASA на Марсе пришлось отложить

Первый полет вертолета-дрона Ingenuity, прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance, который должен был состояться в воскресенье, теперь планируют осуществить не ранее 14 апреля.

Источник: NASA

Детали: В пятницу во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы. Испытания на скорость вращения винта закончили раньше, чем планировали, поскольку поступил сигнал о возможных технических проблемах.

Сейчас команда управления вертолетом изучает телеметрию чтобы понять, какие именно проблемы возникли. Очередная попытка управляемого полета Ingenuity будет предпринята не раньше, чем в среду, 14 апреля.

Напомним: