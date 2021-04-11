Первый полет вертолета NASA на Марсе пришлось отложить
Воскресенье, 11 апреля 2021, 08:59
Первый полет вертолета-дрона Ingenuity, прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance, который должен был состояться в воскресенье, теперь планируют осуществить не ранее 14 апреля.
Источник: NASA
Детали: В пятницу во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы. Испытания на скорость вращения винта закончили раньше, чем планировали, поскольку поступил сигнал о возможных технических проблемах.
Сейчас команда управления вертолетом изучает телеметрию чтобы понять, какие именно проблемы возникли. Очередная попытка управляемого полета Ingenuity будет предпринята не раньше, чем в среду, 14 апреля.
Напомним:
- Высота первого полета вертолета-дрона Ingenuity составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров.
- Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.
- Perseverance - уже пятый американский марсоход, который NASA отправило для изучения Красной планеты. Это крупнейший в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра. Он оснащен большим количеством исследовательского оборудования.
Украинская правда