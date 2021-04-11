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Первый полет вертолета NASA на Марсе пришлось отложить

Воскресенье, 11 апреля 2021, 08:59
Первый полет вертолета NASA на Марсе пришлось отложить

Первый полет вертолета-дрона Ingenuity, прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance, который должен был состояться в воскресенье, теперь планируют осуществить не ранее 14 апреля.

Источник: NASA

Детали: В пятницу во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы. Испытания на скорость вращения винта закончили раньше, чем планировали, поскольку поступил сигнал о возможных технических проблемах.

Сейчас команда управления вертолетом изучает телеметрию чтобы понять, какие именно проблемы возникли.  Очередная попытка управляемого полета Ingenuity будет предпринята не раньше, чем в среду, 14 апреля.

Напомним:

  • Высота первого полета вертолета-дрона Ingenuity составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров.
  • Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.
  • Perseverance - уже пятый американский марсоход, который NASA отправило для изучения Красной планеты.  Это крупнейший в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра.  Он оснащен большим количеством исследовательского оборудования.

Украинская правда
Темы: космос
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