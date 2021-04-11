Росія будує новий бомбардувальник: "Зможе долати ППО країн НАТО"

Міноборони РФ затвердило остаточний проєкт нового бомбардувальника-невидимки. Російські військові розраховують, що літак зможе долати протиповітряну оборону країн НАТО.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Розробку назвали "перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації" – ПАК ДА.

Росія планує прийняти новий бомбардувальник на озброєння до 2027 року замінивши ним ракетоносці Ту-95МС, термін служби яких вже закінчується.

Міноборони РФ стверджує, що літак зможе непоміченим долати ППО країн НАТО.

Військові поки приховують, як буде виглядати новий літак. На даний момент доступні тільки рендери з ймовірним виглядом бомбардувальника:

Літак повинен бути побудований за схемою "літаюче крило", коли підйомну силу створює фактично вся поверхня апарату.

РИА Новости з посиланням на власні джерела пише, що авіаконструктори вже провели серію стендових випробувань з оцінки рівня радіолокаційної помітності на спеціальних макетах і окремих повнорозмірних елементах бомбардувальника. За даними видання, підтверджені наднизькі показники площі ефективної поверхні розсіювання ПАК ДА.

Бомбардувальник задуманий як дозвуковий, що має збільшити дальність польоту. Концепція бойового застосування ПАК ДА передбачає ракетні удари по наземних об'єктах з великою дистанції, мова про подолання 15 тисяч кілометрів.

Дослівно: "ПАК ДА візьме на борт і гіперзвукове озброєння, в тому числі новітній "Кинджал". Також літак зможе управляти групами безпілотних літальних апаратів.

Малопомітність позбавить екіпаж необхідності якомога швидше залишати район пуску ракет або скидання бомб. Першу силову установку для ПАК ДА вже зібрали "в залізі" і скоро відправлять на стендові випробування. Проектували повністю в "цифрі", що максимально спростило запуск виробництва. У поточному році побудують ще кілька двигунів, які також візьмуть участь в стендових випробуваннях".

Довідка: На даний момент у світі існує єдиний малопомітний бомбардувальник, збудований за схемою "літаюче крило" - це американський B-2 Spirit, також відомий як Stealth Bomber. Він призначений для прориву щільної ППО супротивника.