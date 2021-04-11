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Россия строит новый бомбардировщик: "Сможет преодолевать ПВО стран НАТО"

Воскресенье, 11 апреля 2021, 12:04
Россия строит новый бомбардировщик: Сможет преодолевать ПВО стран НАТО

Минобороны РФ утвердило окончательный проект нового бомбардировщика-невидимки. Российские военные рассчитывают, что самолет сможет преодолевать противовоздушную оборону стран НАТО.

Источник: РИА Новости

Детали: Разработку назвали "перспективный авиационный комплекс дальней авиации" – ПАК ДА.

Россия планирует принять новый бомбардировщик на вооружение до 2027 года, заменив им ракетоносцы Ту-95МС, срок службы которых уже на исходе.

Минобороны РФ утверждают, что самолет сможет незамеченным преодолевать ПВО стран НАТО.

Военные пока скрывают, как будет выглядеть новый самолет. На данный момент доступны только рендеры с предполагаемым обликом бомбардировщика:

 

Самолет должен быть построен по схеме "летающее крыло", когда подъемную силу создает фактически вся поверхность аппарата.

РИА Новости со ссылкой на собственные источники пишет, что авиаконструкторы уже провели серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности на специальных макетах и отдельных полноразмерных элементах бомбардировщика. По данным издания, подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния ПАК ДА.

Бомбардировщик задуман как дозвуковой, что должно увеличить дальность полета. Концепция боевого применения ПАК ДА предполагает ракетные удары по наземным объектам с большой дистанции, речь о преодолении 15 тысяч километров.

Дословно: "ПАК ДА возьмет на борт и гиперзвуковое вооружение, в том числе новейший "Кинжал". Также самолет сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов.

Малозаметность избавит экипаж от необходимости как можно быстрее покидать район пуска ракет или сброса бомб. Первую силовую установку для ПАК ДА уже собрали "в железе" и скоро отправят на стендовые испытания. Проектировали полностью в "цифре", что максимально упростило запуск производства. В нынешнем году построят еще несколько двигателей, которые также примут участие в стендовых испытаниях".

Справка: На данный момент в мире существует единственный малозаметный бомбардировщик, построенный по схеме "летающее крыло" - это американский B-2 Spirit, также известный как Stealth Bomber. Он предназначен для прорыва плотной ПВО противника.

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Темы: Росcияавиаоружие
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