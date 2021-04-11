В Киеве снесли исторический дом Уткина, открыто уголовное производство
По факту демонтажа дома Уткина в центре Киева столичная прокуратура начала уголовное производство.
Источник: сообщение Киевской городской прокуратуры
Детали: В субботу активисты ОО "Мапа реновації" в Facebook сообщили, что дом сносят, чтобы на его месте построить апарт-комплекс.
Правоохранители в свою очередь отметили, после обращения общественной организации начато уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы. Сведения об этом факте 10 апреля были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.356 УК Украины (самоуправство).
Сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели осмотр места происшествия, допросили у очевидцев и вытребовали разрешительные документы на выполнение строительных работ.
В прокуратуре добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается. При этом оценка законности действий застройщика "будет дана после получения ответов от контролирующих инстанций".
По состоянию на 14:00 воскресенья демонтажные работы на месте продолжаются.
По словам активиста Ильи Соколова, демонтировать историческое здание начали ночью 20 марта. Перед началом уничтожения здание находилось в хорошем состоянии.
Краевед Антон Короб констатировал, что территория, на которой расположен дом, входит в исторический ареал застройки Киева в соответствии с историко-опорным планом города.
Как пишет "Хмарочос", на месте двухэтажного дома девелоперская компания Zim Group планирует возвести 26-этажный апарт-отель Times на 352 номера. На сайте застройщика говорится про 15 этажей, однако на LUN.ua указано 26, а рендеры свидетельствуют, что здание будет значительно выше 15-этажного.
Справка: Доходный дом Уткина – историческое дореволюционное здание в центре Киева, расположенное возле железнодорожного вокзала, построенное по проекту архитектора Александра Вербицкого. Двухэтажная усадьба была размещена на берегу реки Лыбедь.