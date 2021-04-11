В Киеве снесли исторический дом Уткина, открыто уголовное производство

По факту демонтажа дома Уткина в центре Киева столичная прокуратура начала уголовное производство.

Источник: сообщение Киевской городской прокуратуры

Детали: В субботу активисты ОО "Мапа реновації" в Facebook сообщили, что дом сносят, чтобы на его месте построить апарт-комплекс.

Правоохранители в свою очередь отметили, после обращения общественной организации начато уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы. Сведения об этом факте 10 апреля были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.356 УК Украины (самоуправство).

Сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели осмотр места происшествия, допросили у очевидцев и вытребовали разрешительные документы на выполнение строительных работ.

Разрушенный дом Уткина

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается. При этом оценка законности действий застройщика "будет дана ​​после получения ответов от контролирующих инстанций".

По состоянию на 14:00 воскресенья демонтажные работы на месте продолжаются.

Фото Эльдара Сарахмана

Фото Эльдара Сарахмана

Фото Эльдара Сарахмана

По словам активиста Ильи Соколова, демонтировать историческое здание начали ночью 20 марта. Перед началом уничтожения здание находилось в хорошем состоянии.

Краевед Антон Короб констатировал, что территория, на которой расположен дом, входит в исторический ареал застройки Киева в соответствии с историко-опорным планом города.

Как пишет "Хмарочос", на месте двухэтажного дома девелоперская компания Zim Group планирует возвести 26-этажный апарт-отель Times на 352 номера. На сайте застройщика говорится про 15 этажей, однако на LUN.ua указано 26, а рендеры свидетельствуют, что здание будет значительно выше 15-этажного.

Справка: Доходный дом Уткина – историческое дореволюционное здание в центре Киева, расположенное возле железнодорожного вокзала, построенное по проекту архитектора Александра Вербицкого. Двухэтажная усадьба была размещена на берегу реки Лыбедь.