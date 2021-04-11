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В Киеве снесли исторический дом Уткина, открыто уголовное производство

Воскресенье, 11 апреля 2021, 12:50

По факту демонтажа дома Уткина в центре Киева столичная прокуратура начала уголовное производство.

Источник: сообщение Киевской городской прокуратуры

Детали: В субботу активисты ОО "Мапа реновації" в Facebook сообщили, что дом сносят, чтобы на его месте построить апарт-комплекс.

Правоохранители в свою очередь отметили, после обращения общественной организации начато уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы. Сведения об этом факте 10 апреля были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.356 УК Украины (самоуправство).

Сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели осмотр места происшествия, допросили у очевидцев и вытребовали разрешительные документы на выполнение строительных работ.

Разрушенный дом Уткина
Разрушенный дом Уткина

Дословно: "Досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается. Оценка законности действий застройщика будет предоставлена ​​после получения ответов от контролирующих инстанций".

Справка: Доходный дом Уткина – историческое дореволюционное здание в центре Киева, расположенное возле железнодорожного вокзала, построенное по проекту архитектора Александра Вербицкого. Двухэтажная усадьба была размещена на берегу реки Лыбедь.

 

Украинская правда
Темы: Киевстроительствопрокуратура


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