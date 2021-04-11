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У Польщі вакцини від Covid на практиці виявились ефективними у 99% випадків

Неділя, 11 квітня 2021, 13:13
У Польщі вакцини від Covid на практиці виявились ефективними у 99% випадків

У Польщі вакцини від коронавірусу на практиці показали ефективність у 99% випадків - після вакцинації понад п'яти з половиною мільйонів осіб.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський.

"У групі з понад 5,5 млн вакцинованих людей, лише 51 000 згодом отримали позитивний тест на коронавірус. При цьому, більше половина таких випадків зараження сталися протягом 14 днів після отримання першої дози (тобто, до того, як вакцина починає діяти - прим.ред.). Простіше кажучи, рівень захисту перевищує 99%", - заявив міністр.

Графік, доданий до його публікації, засвідчує, що серед вакцинованих людей, які згодом захворіли, 50,5% отримали позитивний тест у межах 14 днів після першої дози.

Нагадаємо, 8 квітня Польща перетнула позначку у 2 млн осіб, повністю вакцинованих від коронавірусу - тобто, таких, що отримали обидві дози вакцини. 

Кампанія вакцинації в країні, як і в більшості членів ЄС, триває з 27 грудня, з використанням препаратів, затверджених регулятором ЄС. 

Як повідомлялося, Польща через "третю хвилю" епідемії продовжила діючі карантинні обмеження ще на 9 днів - до 18 квітня, тоді як спершу вони планувалися до 9 квітня.

В країні залишаються закритими всі спортивні та культурні заклади, казино, дитсадки й перукарні, великі магазини меблів та будматеріалів. У тих магазинах, яким дозволено працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо. 

Після найвищих рекордів заражень - понад 35 тисяч за добу - показники вже почали знижуватися.

Теми: вакцинаціяКиїв
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