В Польше вакцины от Covid на практике оказались эффективными в 99% случаев

В Польше вакцины от коронавируса на практике показали эффективность в 99% случаев - после вакцинации более пяти с половиной миллионов человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

"В группе с более 5,5 млн вакцинированных, только 51 тысяча людей впоследствии получили положительный тест на коронавирус. При этом, больше половины таких случаев заражения произошли в течение 14 дней после получения первой дозы (то есть, до того, как вакцина начинает действовать – ред.). Проще говоря, уровень защиты превышает 99%", - заявил министр.

График, прилагаемый к его публикации, свидетельствует, что среди вакцинированных людей, которые впоследствии заболели, 50,5% получили положительный тест в пределах 14 дней после первой дозы.

Напомним, 8 апреля Польша пересекла отметку в 2 млн человек, полностью вакцинированных от коронавируса - то есть, таких, которые получили обе дозы вакцины.

Кампания вакцинации в стране, как и у большинства членов ЕС, продолжается с 27 декабря, с использованием препаратов, утвержденных регулятором ЕС.

Как сообщалось, Польша в "третью волну" эпидемии продолжила действующий карантин еще на 9 дней - до 18 апреля.

В стране остаются закрытыми все спортивные и культурные заведения, казино, детсады и парикмахерские, крупные магазины мебели и стройматериалов. В тех магазинах, которым разрешено работать, установили ограничения на количество посетителей.

После высоких рекордов заражений - более 35 тысяч в сутки - показатели уже начали снижаться.