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У Німеччині щеплення від коронавірусу отримали 15% населення

Неділя, 11 квітня 2021, 13:56

У Німеччині щеплення від коронавірусу першою дозою отримали вже 15% населення.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це свідчать останні дані Інституту Роберта Коха.

Станом на суботу 10 квітня, щеплення першою дозою отримали 12,7 млн осіб.

Другий укол отримали вже 4,9 млн, або 5.9% населення.  

Дані декількох досліджень свідчать, що вже перша доза надає певний захист від вірусу. 

Після того, як у Німеччині до процесу вакцинації залучили лікарів-практиків, щоденна кількість вакцинацій протягом останнього тижня суттєво збільшилася і в четвер досягла понад 700 тисяч щеплень на день. 

Втім, очікується, що скоро темпи знову тимчасово скоротяться - через доступність меншої кількості доз у середині місяця. 

Тим часом президент німецької асоціації екстреної допомоги DIVI Гернот Маркс у п’ятницю попередив, що ситуація в лікарнях викликає стурбованість - через великий наплив коронахворих. 

Берлінська клініка "Шаріте" повідомила про суттєве зростання хворих у реанімаціях в останні 2 тижні. 

У суботу Інститут Роберта Коха повідомив про 24 097 нових заражень та 246 смертей. Показник захворюваності за останні 7 днів становив 120,6 випадків на 100 000 населення.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяНімеччинакоронавірус
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