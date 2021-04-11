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В Германии прививку от коронавируса получили 15% населения

Воскресенье, 11 апреля 2021, 13:56

В Германии прививки от коронавируса первой дозой получили уже 15% населения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом свидетельствуют последние данные Института Роберта Коха.

По состоянию на субботу 10 апреля, прививки первой дозой получили 12,7 миллионов человек.

Второй укол получили уже 4,9 млн, или 5.9% населения.

Данные нескольких исследований свидетельствуют, что уже первая доза предоставляет определенную защиту от вируса.

После того, как в Германии к процессу вакцинации привлекли врачей-практиков, ежедневное количество прививок в течение последней недели существенно увеличилось и в четверг достигло более 700 000 в день.

Впрочем, ожидается, что скоро темпы снова временно сократятся - из-за доступности меньшего количества доз в середине месяца.

Между тем президент немецкой ассоциации экстренной помощи DIVI Гернот Маркс в пятницу предупредил, что ситуация в больницах вызывает обеспокоенность - из-за большого наплыва пациентов с коронавирусом.

Берлинская клиника "Шарите" сообщила о существенном росте больных в реанимации в последние 2 недели.

В субботу Институт Роберта Коха сообщил о 24 097 новых заражениях и 246 смертях. Показатель заболеваемости за последние 7 дней составлял 120,6 случаев на 100 000 населения.

Темы: вакцинацияГерманиякоронавирус


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