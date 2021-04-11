У Варшаві після сутичок в річницю Смоленської катастрофи затримали 11 осіб

11 осіб затримали та майже дві сотні можуть отримати різні покарання після сутичок, що сталися у річницю Смоленської катастрофи поруч з площею Пілсудського у Варшаві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У поліції заявили, що звертатимуться до суду з приводу покарання для загалом 193 осіб.

За словами речника поліції Варшави Сильвестра Марчака, серед 11 затриманих виявилась одна особа, яку розшукували для відбуття тюремного терміну, ще в одного затриманого знайшли наркотики.

"До суду буде подано 193 звернення з приводу покарання, вже виписано 19 штрафів", - зазначив він.

Крім того, до МОЗ відправлять понад сотню повідомлень про порушення карантинних обмежень.

Нагадаємо, у суботу 10 квітня у Варшаві відбулися зіткнення між протестувальниками і поліцією під час пам'ятних заходів, приурочених до 11-ї річниці загибелі в Смоленській авіакатастрофі президента Польщі Леха Качинського.

Демонстранти почали збиратися в суботу вранці в парку біля площі Юзефа Пілсудського, де встановлено пам'ятник загиблим і офіційні особи покладають квіти і запалюють свічки.

Поліція не дозволила протестуючим увійти на площу Пілсудського і зірвати офіційні урочистості. Входи охороняли значні сили поліції, в парку стояли кінні патрулі. Пізніше виникли сутички протестувальників з поліцією.