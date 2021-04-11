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В Варшаве после столкновений в годовщину Смоленской катастрофы задержали 11 человек

Воскресенье, 11 апреля 2021, 15:23

11 человек задержали и почти две сотни могут получить различные наказания после столкновений, произошедших в годовщину Смоленской катастрофы рядом с площадью Пилсудского в Варшаве.

Об этом сообщает "Европейские правда" со ссылкой на RMF24.

В полиции заявили, что будут обращаться в суд по поводу наказания для всего 193 человек.

По словам представителя полиции Варшавы Сильвестра Марчака, среди 11 задержанных оказался один человек, которого разыскивали для отбытия тюремного срока, еще у одного задержанного нашли наркотики.

"В суд будет подано 193 обращения по поводу наказания, уже выписаны 19 штрафов", - отметил он.

Кроме того, в Минздрав отправят более сотни сообщений о нарушениях карантинных ограничений.

Напомним, в субботу 10 апреля в Варшаве произошли столкновения между протестующими и полицией во время памятных мероприятий, приуроченных к 11-й годовщине гибели в Смоленской авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского.

Демонстранты начали собираться в субботу утром в парке у площади Юзефа Пилсудского, где установлен памятник погибшим и официальные лица возлагают цветы и зажигают свечи.

Полиция не разрешила протестующим войти на площадь Пилсудского и сорвать официальные торжества. Входы охраняли крупные силы полиции, в парке стояли конные патрули. Позже произошли столкновения протестующих с полицией.

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Темы: Польша
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