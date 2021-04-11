Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Дубліні пропонують Лондону зустріч через загострення в Північній Ірландії - ЗМІ

Неділя, 11 квітня 2021, 16:02
У Дубліні пропонують Лондону зустріч через загострення в Північній Ірландії - ЗМІ
Спалений автобус у Західному Белфасті, фото Пітера Моррісона, AP

Ірландія пропонує Великій Британії провести спеціальну кризову зустріч через зростання напруги у Північній Ірландії, проте уряд Бориса Джонсона стримано ставиться до такої ідеї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела.

В Ірландії переконані, що останні події - кілька ночей безладів на вулицях та проблеми у відносинах між партіями Північної Ірландії - натякають на необхідність негайної зустрічі урядів обох країн.

"У Дубліні вважають, що політичне лідерство для стабілізації ситуації зараз не візьмуть на себе у Північній Ірландії - це мають зробити два уряди. Дублін вважає, що така зустріч була б дуже видимим способом надати людям впевненості", - сказав співрозмовник видання. 

В Ірландії пропонують провести її у Північній Ірландії за участі британського держсекретаря Північної Ірландії Брендона Левіса і міністра закордонних справ Ірландії Сімона Ковіні, та обговорити на цій зустрічі питання, які призвели до напруги, включно з проблемами із торгівлею і кордоном, що виникли внаслідок Brexit.

Джерела видання кажуть, що Лондон не бажає погоджуватися з міркувань, що це могло б тільки розлютити юніоністів - прихильників того, щоб Північна Ірландія лишалася у складі Британії - оскільки це сприйняли б як надмірне втручання Дубліна у справи Північної Ірландії. 

Напередодні прем’єр Ірландії Майкл Мартін заявив, що політичні лідери мають не допустити, аби Північна Ірландія "знову перетворилася на місце вбивств і політичної незгоди". 

У восьму ніч заворушень, в районі на півночі Белфаста отримали травми декілька правоохоронців. Автомобіль поліції протаранили палаючим авто, також підпалили декілька контейнерів посеред дороги.

Заступниця першого міністра Ірландії Мішель О’Нейл заявила, що вважає за необхідне залучити до врегулювання питання обидва уряди як співгарантів угоди Страсної п’ятниці. 

Британський держсекретар Північної Ірландії Левіс у п’ятницю прибув до Белфаста для термінових перемовин з лідерами п’яти партій.

Одним з ключових факторів загострення стало невдоволення юніоністів частиною угоди про Brexit - протоколом щодо Північної Ірландії, який де-факто створив митний кордон між нею та рештою Британії, аби зберегти "прозорий" кордон між двома частинами острова Ірландія. Це є частиною угоди Страсної п’ятниці 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту у регіоні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
Усі новини...
Реклама: