В Дублине предлагают Лондону встречу из-за обострения в Северной Ирландии - СМИ

Ирландия предлагает Великобритании провести специальную кризисную встречу из-за роста напряженности в Северной Ирландии, однако правительство Бориса Джонсона сдержанно относится к такой идее.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

В Ирландии убеждены, что последние события - несколько ночей беспорядков на улицах и проблемы в отношениях между партиями Северной Ирландии - намекают на необходимость немедленной встречи правительств обеих стран.

"В Дублине считают, что политическое лидерство для стабилизации ситуации сейчас не возьмут на себя в Северной Ирландии - это должны сделать два правительства. Дублин считает, что такая встреча могла бы очень видимым способом дать людям больше уверенности", - сказал собеседник издания.

В Ирландии предлагают провести ее в Северной Ирландии с участием британского госсекретаря Северной Ирландии Брэндона Левиса и министра иностранных дел Ирландии Симона Ковини, и обсудить на этой встрече вопросы, которые привели к напряжению, включая проблемы с торговлей и границей, возникшие в результате Brexit.

Источники говорят, что Лондон не желает соглашаться из соображений, что это могло бы только разозлить юнионистов - сторонников того, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Великобритании - так это восприняли бы как чрезмерное вмешательство Дублина в дела Северной Ирландии.

Накануне премьер Ирландии Майкл Мартин заявил, что политические лидеры должны не допустить, чтобы Северная Ирландия "снова превратилась в место убийств и политического несогласия".

В восьмую ночь беспорядков, в районе на севере Белфаста получили травмы несколько правоохранителей. Автомобиль полиции протаранили горящим авто, также подожгли несколько контейнеров посреди дороги.

Заместитель первого министра Ирландии Мишель О'Нейл заявила, что считает необходимым привлечь к урегулированию вопроса оба правительства как согарантов соглашения Страстной пятницы.

Британский госсекретарь Северной Ирландии Левис в пятницу прибыл в Белфаст для срочных переговоров с лидерами пяти партий.

Одним из ключевых факторов обострения стало недовольство юнионистов частью соглашения о Brexit - протоколом по Северной Ирландии, который де-факто создал таможенную границу между ней и остальной Британией, чтобы сохранить "прозрачную" границу между двумя частями острова Ирландия. Это является частью соглашения Страстной пятницы 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту в регионе.