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У Чехії три опозиційні партії заявили про коаліцію для участі у виборах

Неділя, 11 квітня 2021, 19:43

У Чехії три опозиційні партії заявили про підписання коаліційної угоди для участі у майбутніх парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Про підписання угоди заявили керівниця ліберально-консервативної партії TOP 09 ("Традиція-відповідальність-порядок") Маркета Пекарова Адамова, лідер ліберально-консервативної ODS Пьотр Фіала та лідер "християнських демократів" KDU-ČSL Маріан Юречка. 

Партії хочуть разом йти на парламентські вибори у жовтні 2021 року. 

Фіала заявив, що коаліція "Spolu" ("Разом") має на меті виграти вибори, щоб "об’єднати країну" і "завершити еру популізму" в Чехії. 

Маріан Юречка зазначив, що учасники блоку не збираються співпрацювати з комуністами, євроскептичною SPD та популістською ANO нинішнього прем’єра Чехії Андрея Бабіша.  

За результатами опитування, проведеного агентством Kantar, така коаліція отримала би 19% і зайняла третю позицію. 

Своїми пріоритетами партії заявляють кращу якість освіти, розвиток науки, культури і спорту, сучасну систему охорони здоров’я.

Угода передбачає, що їхнім спільним кандидатом у прем’єри буде Пьотр Фіала.

У своїй промові перед підписанням угоди він назвав основними "загрозами для майбутнього" економічну кризу, кризу освіти та "втрату належності до Заходу", зазначивши, що просування демократії і захисту прав людини також буде пріоритетом. 

У нинішньому парламенті в нижній палаті ODS є найбільшою опозиційною силою і має 23 місця,  KDU-ČSL - 10, TOP 09 - 7 місць. 

Теми: Чехія


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