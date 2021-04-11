Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Чехии три оппозиционные партии заявили о коалиции для участия в выборах

Воскресенье, 11 апреля 2021, 19:43

В Чехии три оппозиционные партии заявили о подписании коалиционного соглашения для участия в предстоящих парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

О подписании соглашения заявили руководитель либерально-консервативной партии TOP 09 ( "Традиция-ответственность-порядок") Маркета Пекарова Адамова, лидер либерально-консервативной ODS Петр Фиала и лидер "христианских демократов" KDU-ČSL Мариан Юречка.

Партии хотят вместе идти на парламентские выборы в октябре 2021 года.

Фиала заявил, что коалиция "Spolu" ("Вместе") ставит целью выиграть выборы, чтобы "объединить страну" и "завершить эру популизма" в Чехии.

Мариан Юречко отметил, что участники блока не собираются сотрудничать с коммунистами, евроскептиками SPD и популистской ANO нынешнего премьера Чехии Андрея Бабиша.

По результатам опроса, проведенного агентством Kantar, такая коалиция получила бы 19% и заняла бы третью позицию.

Своими приоритетами партии заявляют лучшее качество образования, развитие науки, культуры и спорта, современную систему здравоохранения.

Соглашение предусматривает, что их общим кандидатом в премьеры будет Петр Фиала.

В своей речи перед подписанием соглашения он назвал главными "угрозами для будущего" экономический кризис, кризис образования и "потерю принадлежности к Западу", отметив, что продвижение демократии и защиты прав человека также будет приоритетом.

В нынешнем парламенте в нижней палате ODS является крупнейшей оппозиционной силой и имеет 23 места, KDU-ČSL - 10, TOP 09 - 7 мест.

Темы: Чехия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина победила в медальном зачете на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве

Эскалация на востоке: в МИД радуются мощному сигналу солидарности от партнеров

В Китае признали недостаточную эффективность своих Covid-вакцин

фотоНазвали имя молодого бойца, погибшего на Донбассе в субботу

У Путина заявили, что в Украине "вот вот может возобновиться война"

фотоВ Киеве снесли исторический дом Уткина, открыто уголовное производство

Все новости...
Чехия
Премьер Чехии заявил, что ЕС "вынуждает" начать переговоры о покупке "Спутника V"
Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб в аварии вертолета
Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии
Последние новости
19:43
В Чехии три оппозиционные партии заявили о коалиции для участия в выборах
18:42
Банки Швейцарии UBS и Credit Suisse хотят объединиться – Bloomberg
18:30
Украина победила в медальном зачете на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве
18:21
ООС: формирования РФ трижды открывали огонь, без потерь
18:01
Зеленский о ЗСТ с Турцией: найдем компромисс
17:42
Самые быстрые в мире: в Индии за 85 дней сделали 100 миллионов прививок
17:13
Преемник Меркель призывает партию определиться с кандидатом в канцлеры
16:43
Эскалация на востоке: в МИД радуются мощному сигналу солидарности от партнеров
16:18
Китай оштрафовал Alibaba на рекордную сумму
16:02
В Дублине предлагают Лондону встречу из-за обострения в Северной Ирландии - СМИ
Все новости...