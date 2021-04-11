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В Чехии три оппозиционные партии заявили о коалиции для участия в выборах

Воскресенье, 11 апреля 2021, 19:43
В Чехии три оппозиционные партии заявили о коалиции для участия в выборах

В Чехии три оппозиционные партии заявили о подписании коалиционного соглашения для участия в предстоящих парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

О подписании соглашения заявили руководитель либерально-консервативной партии TOP 09 ( "Традиция-ответственность-порядок") Маркета Пекарова Адамова, лидер либерально-консервативной ODS Петр Фиала и лидер "христианских демократов" KDU-ČSL Мариан Юречка.

Партии хотят вместе идти на парламентские выборы в октябре 2021 года.

Фиала заявил, что коалиция "Spolu" ("Вместе") ставит целью выиграть выборы, чтобы "объединить страну" и "завершить эру популизма" в Чехии.

Мариан Юречко отметил, что участники блока не собираются сотрудничать с коммунистами, евроскептиками SPD и популистской ANO нынешнего премьера Чехии Андрея Бабиша.

По результатам опроса, проведенного агентством Kantar, такая коалиция получила бы 19% и заняла бы третью позицию.

Своими приоритетами партии заявляют лучшее качество образования, развитие науки, культуры и спорта, современную систему здравоохранения.

Соглашение предусматривает, что их общим кандидатом в премьеры будет Петр Фиала.

В своей речи перед подписанием соглашения он назвал главными "угрозами для будущего" экономический кризис, кризис образования и "потерю принадлежности к Западу", отметив, что продвижение демократии и защиты прав человека также будет приоритетом.

В нынешнем парламенте в нижней палате ODS является крупнейшей оппозиционной силой и имеет 23 места, KDU-ČSL - 10, TOP 09 - 7 мест.

Темы: Чехия
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