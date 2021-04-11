Вночі можливі заморозки, але вдень Україну прогріє до +20

12 квітня вночі та вранці в Україні, крім південно-східної частини, на поверхні ґрунту очікуються заморозки.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "12 квітня вночі в Україні, крім південно-східної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (1 рівень небезпечності, жовтий).

Деталі: Разом з тим, у понеділок в Україні очікується тепла погода: у західних областях вдень до +19, у східних – до +20 градусів. У центральних, північних та південних областях трохи прохолодніше: +13+16 градусів. У центральних, східних і Херсонській областях дощі.

У Києві в понеділок вдень +14+16 градусів, можливий дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У вівторок, 13 квітня, температура повітря в Україні суттєво не зміниться, водночас на сході потеплішає ще більше – до +22. Невеликий дощ прогнозують лише в Житомирській та Вінницькій областях, на решті території – без опадів.

У Києві у вівторок без опадів, вночі +6+8, вдень +14+16 градусів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.