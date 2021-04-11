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Ночью возможны заморозки, но днем ​​Украины прогреет до +20

Воскресенье, 11 апреля 2021, 22:13
Ночью возможны заморозки, но днем ​​Украины прогреет до +20
фото Эльдара Сарахмана, УП

12 апреля ночью и утром в Украине, кроме юго-восточной части, на поверхности почвы ожидаются заморозки.

Источник: Укргидрометцентр

 

Дословно: "12 апреля ночью в Украине, кроме юго-восточной части, на поверхности почвы заморозки 0-5° (1 уровень опасности, желтый)".

Детали: Вместе с тем, в понедельник в Украине ожидается теплая погода: в западных областях днем ​​до +19, в восточных – до +20 градусов. В центральных, северных и южных областях немного прохладнее: +13+16 градусов. В центральных, восточных и Херсонской областях дожди.

В Киеве в понедельник днем +​​14+16 градусов, возможен дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

 

Во вторник, 13 апреля, температура воздуха в Украине существенно не изменится, в то же время на востоке потеплеет еще больше – до +22. Небольшой дождь прогнозируют лишь в Житомирской и Винницкой областях, на остальной территории – без осадков.

 

В Киеве во вторник без осадков, ночью +6+8, днем ​​+14+16 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Украинская правда

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Темы: погода
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