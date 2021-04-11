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У Франції почали розслідування через ісламофобські написи на cтінах мечеті

Неділя, 11 квітня 2021, 22:53

У Франції почали розслідування через появу на стінах ісламського культурного центру у Ренні ісламофобських написів, на місце вирушив міністр внутрішніх справ. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFM TV.

Культурний центр, який невідомі розмалювали образливими написами, одночасно є місцем молитви для місцевих мусульман.

Написи віряни помітили близько 6 ранку, коли прийшли для ранкової молитви. Серед них - "Ні ісламізації", "Хай живе король", "Пророк Магомет педофіл", "Хрестові походи відновляться", "Франція навіки" тощо.

"Ми були шоковані такими образами. Це жорстоко. Наша мусульманська спільнота дуже засмучена", - розповів президент регіональної ради мусульман Мохаммед Заїдуні. Він додав, що вочевидь хтось намагається розпалити взаємну неприязнь, і на тлі цих провокацій важливо зберегти єдність і "зберегти країну". 

Мер Ренну Наталі Аппер заявила, що таким вчинкам "не місце у Франції та Ренні". 

"Висловлюю повну підтримку жителям міста і особливо вірянам, шокованим цими негідними вчинками", - заявила вона. 

"Численні антимусульманські написи на стінах мечеті Авіценни у Ренні - неприйнятні. Висловлюю повну солідарність з мусульманами нашої країни", - відреагував міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен, заявивши, що вирушить на місце у другій половині дня. 

Прокуратура міста почала розслідування випадку. Хуліганам загрожує до 30 тисяч євро штрафу або до 4 років позбавлення волі. 

Раніше цього тижня у ніч з 8 на 9 квітня невідомі підпалили двері мечеті у Нанті. 9 квітня у Мані, теж на заході країни, затримали 24-річного молодого чоловіка, прихильника неонацистських поглядів, за погрози нападу на місцеву мечеть. 

Теми: Франція


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