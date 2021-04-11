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Во Франции начали расследование из-за исламофобских надписей на стене мечети

Воскресенье, 11 апреля 2021, 22:53
Во Франции начали расследование из-за исламофобских надписей на стене мечети

Во Франции начали расследование из-за появления на стенах исламского культурного центра в Ренне исламофобских надписей, на место отправился министр внутренних дел.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFM TV.

Культурный центр, который неизвестные разрисовали оскорбительными надписями, одновременно является местом молитвы для местных мусульман.

Надписи верующие заметили около 6 утра, когда пришли для утренней молитвы. Среди них - "Нет исламизации", "Да здравствует король", "Пророк Магомет педофил", "Крестовые походы возобновятся", "Франция навеки" и другие.

"Мы были шокированы такими оскорблениями. Это жестоко. Наша мусульманская община очень расстроена", - рассказал президент регионального совета мусульман Мохаммед Заидуни. Он добавил, что очевидно кто-то пытается разжечь взаимную неприязнь, и на фоне этих провокаций важно сохранить единство и "сохранить страну".

Мэр Ренн Натали Аппер заявила, что таким поступкам "не место во Франции и Ренне".

"Выражаю полную поддержку жителям города и особенно верующим, шокированным этими недостойными поступками", - заявила она.

"Многочисленные антимусульманские надписи на стенах мечети Авиценны в Ренне - неприемлемы. Выражаю полную солидарность с мусульманами нашей страны", - отреагировал министр внутренних дел Жераль Дарманен, заявив, что отправится на место во второй половине дня.

Прокуратура города начала расследование случая. Хулиганам грозит до 30 000 евро штрафа или до 4 лет лишения свободы.

Ранее на этой неделе в ночь с 8 на 9 апреля неизвестные подожгли двери мечети в Нанте. 9 апреля в Мане, тоже на западе страны, задержали 24-летнего молодого человека, сторонника неонацистских взглядов, за угрозы нападения на местную мечеть.

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Темы: Франция
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