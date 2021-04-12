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За день у Британії зафіксували рекордно мало смертей від COVID-19

Понеділок, 12 квітня 2021, 07:03
За день у Британії зафіксували рекордно мало смертей від COVID-19
CHRIS STOODLEY

За добу у Великій Британії зафіксували сім випадків смерті від COVID-19.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зазначається, що це найменша щоденна кількість жертв майже за сім місяців. Востаннє число зареєстрованих за день смертей було меншим 13 вересня, коли було зафіксовано п'ять смертей від коронавірусу.

На піку другої хвилі британський уряд повідомляв про 1820 смертей за день 20 січня.

У Британії зробили 39,5 млн щеплень. Громадська охорона здоров'я Англії повідомила раніше цього тижня, що програма вакцинації запобігла 10 400 випадкам смерті серед людей 60+.

Загальна кількість загиблих у Британії нині становить 127 087 осіб, хоча окремі дані, опубліковані британськими статистичними агентствами, свідчать, що в країні було зареєстровано близько 150 тисяч смертей, де COVID-19 був згаданий в свідоцтві про смерть.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВелика Британія
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