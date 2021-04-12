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За день в Британии зафиксировали рекордно мало смертей от COVID-19

Понедельник, 12 апреля 2021, 07:03
За день в Британии зафиксировали рекордно мало смертей от COVID-19
CHRIS STOODLEY

За сутки в Великой Британии зафиксировали семь случаев смерти от COVID-19.

Источник: The Guardian

Детали: Отмечается, что это самое малое ежедневное количество жертв почти за семь месяцев. Последний раз число зарегистрированных за день смертей было меньше 13 сентября, когда было зафиксировано пять смертей от коронавируса.

На пике второй волны британское правительство сообщал о 1820 смертях в день 20 января.

В Британии сделали 39,5 млн прививок. Общественное здравоохранение Англии сообщило ранее на этой неделе, что программа вакцинации предотвратила 10 400 случаев смерти среди людей 60+.

Общее количество погибших в Британии сейчас составляет 127 087 человек, хотя отдельные данные, опубликованные британскими статистическими агентствами, свидетельствуют, что в стране было зарегистрировано около 150 тысяч смертей, где COVID-19 был упомянут в свидетельстве о смерти.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусВеликобритания
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