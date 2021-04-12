Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Доба на фронті минула без втрат

Понеділок, 12 квітня 2021, 07:45

11 квітня окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Невельського противник обстріляв позиції наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Поблизу Водяного на Приазов’ї російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік селищ Зайцеве та Шуми збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: війнаРосіяДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини неділі і ночі: записи розмов бойовиків, світ про РФ

В Ірані стався потужний вибух на ядерному об'єкті — ЗМІ

Блінкен заявив, що COVID-19 вийшов з-під контролю швидше через дії Китаю

Країни ОБСЄ засудили нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Ляшко розповів, як подолати коронавірус в Україні за три тижні

США попередили РФ про наслідки в разі агресії щодо України

Усі новини...
війна
Чи хочуть росіяни війни. Погляд Андрія Піонтковського з Вашингтона
Ескалація на сході: у МЗС радіють потужному сигналу солідарності від партнерів
Назвали ім'я молодого бійця, який загинув на Донбасі у суботу
Останні новини
09:00
США попередили Росію про "ціну і наслідки" нової агресії проти України
08:40
Німецькі ультраправі на виборах до Бундестагу просуватимуть вихід з Євросоюзу
08:19
COVID в Україні: 7 856 нових і 287 летальних випадків у неділю 
08:00
Головні новини неділі і ночі: записи розмов бойовиків, світ про РФ
07:45
Доба на фронті минула без втрат
07:28
Ляшко: Ще три області незабаром перейдуть до “жовтої” зони
07:03
За день у Британії зафіксували рекордно мало смертей від COVID-19
06:43
В Ірані стався потужний вибух на ядерному об'єкті — ЗМІ
05:42
Туреччина увійшла до двійки країн, де найбільше нових хворих на COVID-19
04:35
До кінця року треба зробити 47 мільйонів щеплень — Ляшко
Усі новини...