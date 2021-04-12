Доба на фронті минула без втрат

11 квітня окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Невельського противник обстріляв позиції наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Поблизу Водяного на Приазов’ї російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік селищ Зайцеве та Шуми збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.