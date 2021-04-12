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Доба на фронті минула без втрат

Понеділок, 12 квітня 2021, 07:45
Доба на фронті минула без втрат

11 квітня окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Невельського противник обстріляв позиції наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Поблизу Водяного на Приазов’ї російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік селищ Зайцеве та Шуми збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда

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Теми: війнаРосіяДонбас
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