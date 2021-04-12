Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сутки на фронте прошли без потерь

Понедельник, 12 апреля 2021, 07:45

11 апреля оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Невельского противник обстрелял позиции наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Вблизи Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку поселков Зайцево и Шумы вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Иране произошел мощный взрыв на ядерном объекте — СМИ

Блинкен заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля быстрее из-за действий Китая

Страны ОБСЕ осудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

Ляшко рассказал, как преодолеть коронавирус в Украине за три недели

США предупредили РФ о последствиях в случае агрессии в отношении Украины

аудиоЗависимость от РФ и обман подчиненных: в Нидерландах опубликовали записи в деле МН17

Все новости...
война
Хотят ли русские войны. Взгляд Андрея Пионтковского из Вашингтона
Эскалация на востоке: в МИД радуются мощному сигналу солидарности от партнеров
Назвали имя молодого бойца, погибшего на Донбассе в субботу
Последние новости
07:45
Сутки на фронте прошли без потерь
07:28
Ляшко: Еще три области вскоре перейдут в "желтую" зону
07:03
За день в Британии зафиксировали рекордно мало смертей от COVID-19
06:43
В Иране произошел мощный взрыв на ядерном объекте — СМИ
05:42
Турция вошла в двойку стран, где больше всего новых больных COVID-19
04:35
До конца года надо сделать 47 млн прививок — Ляшко
03:41
Арестович о переносе переговоров ТКГ из Минска: Возможно, будет что-то вроде Швеции
02:45
Блинкен заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля быстрее из-за действий Китая
01:36
На референдуме в Кыргызстане поддержали изменения в Конституцию
00:30
Китай и Россия блокируют международную реакцию на госпереворот в Мьянме — Боррель
Все новости...