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Сутки на фронте прошли без потерь

Понедельник, 12 апреля 2021, 07:45
Сутки на фронте прошли без потерь

11 апреля оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Невельского противник обстрелял позиции наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Вблизи Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку поселков Зайцево и Шумы вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда

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Темы: войнаРосcияДонбасс
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