США попередили Росію про "ціну і наслідки" нової агресії проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України.

Про це він сказав у неділю в інтерв'ю каналу NBC, повідомляє "Європейська правда".

"Я повинен сказати, що у мене реальна стурбованість щодо російських дій на кордонах з Україною. На цих кордонах зараз зібрано більше російських військ, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія вперше вторглася", - сказав Держсекретар США.

За його словами, США перебувають "у дуже тісному контакті" з союзниками і партнерами в Європі, і всі вони "поділяють нашу стурбованість".

Блінкен нагадав Росії про "ціну і наслідки", які вона заплатить у випадку загострення агресії в Україні.

"Президент Байден дуже чітко висловлювався: якщо Росія поводитиметься необдумано чи агресивно, буде ціна, будуть наслідки. Він також є чітким щодо пропозиції, коли мова йде про Росію, що у сферах, які становлять спільний інтерес, ми повинні працювати разом, наприклад, щодо контролю над озброєнням… Тож питання у тому, чи збирається Росія далі продовжувати діяти агресивно та необдумано? Якщо так, президент був чітким: буде ціна, і будуть наслідки", - сказав Блінкен.

За даними західних агенцій, Блінкен цього тижня відвідає Брюссель для обговорення дій Росії, спрямованих проти України.

На тлі напруженості навколо України Туреччина заявила в п'ятницю, що США направлять в Чорне море два військові кораблі з 14 по 15 квітня.