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США предупредили Россию о "цене и последствиях" новой агрессии против Украины

Понедельник, 12 апреля 2021, 09:00
США предупредили Россию о цене и последствиях новой агрессии против Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия столкнется с "ценой и последствиями" в случае усиления агрессии против Украины.

Об этом он сказал в воскресенье в интервью каналу NBC, сообщает "Европейская правда".

"Я должен сказать, что у меня реальная обеспокоенность из-за российских действий на границах с Украиной. На этих границах сейчас собрано больше российских войск, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия впервые вторглась", - сказал Госсекретарь США.

По его словам, США находятся "в очень тесном контакте" с союзниками и партнерами в Европе, и все они "разделяют нашу обеспокоенность".

Блинкен напомнил России о "цене и последствиях", которые она заплатит в случае обострения агрессии в Украине.

"Президент Байден очень четко высказывался: если Россия будет вести себя необдуманно или агрессивно, будет цена, будут последствия. Он также был четким в отношении предложения, когда речь идет о России, в сферах, представляющих взаимный интерес, мы должны работать вместе, например, по контролю над вооружением... Поэтому вопрос о том, собирается ли Россия дальше продолжать действовать агрессивно и необдуманно? Если да, президент был четким: будет цена, и будут последствия", - сказал Блинкен.

По данным западных агентств, Блинкен на этой неделе посетит Брюссель для обсуждения действий России, направленных против Украины.

На фоне напряженности вокруг Украины Турция заявила в пятницу, что США направят в Черное море два военных корабля с 14 по 15 апреля.

Темы: СШАРосcияУкраинавойнаДонбасс
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