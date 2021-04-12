В Німеччині число інфікованих коронавірусом перевищило 3 млн

Загальна кількість офіційно зареєстрованих випадків зараження коронавірусом в Німеччині перевищила три мільйони.

Такими є дані Інституту Роберта Коха (RKI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

За інформацією RKI, 3 011 513 осіб в Німеччині були інфіковані цим вірусом.

Фактична загальна кількість інфікованих, ймовірно, є вищою, оскільки багато інфекцій офіційно не виявлені. Про перший підтверджений випадок зараження в Німеччині було оголошено 27 січня 2020 року. Кількість тих, хто видужав, становить близько 2 683 900 осіб.

Загальна кількість людей, які померли з доведеною інфекцією Sars-CoV-2, зросла до 78 452 осіб.

За минулу добу в Німеччині було повідомлено про 13 245 нових випадків зараження та 99 нових смертей.

Станом на 10 квітня у Німеччині щеплення від коронавірусу першою дозою отримали 15% населення.