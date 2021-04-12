Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн

Понедельник, 12 апреля 2021, 09:58
Фото с Twitter ЕП

Общее количество официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило три миллиона.

Таковы данные Института Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

По информации RKI, 3 011 513 человек в Германии были инфицированы этим вирусом.

Фактическое общее количество инфицированных, вероятно, выше, поскольку многие инфекции официально не обнаружены. О первом подтвержденном случае заражения в Германии было объявлено 27 января 2020 года. Количество тех, кто выздоровел, составляет около 2 683 900 человек.

Общее количество людей, умерших с доказанной инфекцией Sars-CoV-2, выросло до 78 452 человек.

За прошедшие сутки в Германии было сообщено о 13 245 новых случаях заражения и 99 новых смертях.

По состоянию на 10 апреля в Германии прививки от коронавируса первой дозой получили 15% населения.

Темы: Германиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID в Украине: 7 856 новых и 287 летальных случаев в воскресенье

Главные новости воскресенья и ночи: записи разговоров боевиков, мир о РФ

В Иране произошел мощный взрыв на ядерном объекте — СМИ

Блинкен заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля быстрее из-за действий Китая

Страны ОБСЕ осудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

Ляшко рассказал, как преодолеть коронавирус в Украине за три недели

Все новости...
Германия
Немецкие ультраправые на выборах в Бундестаг будут продвигать выход из Евросоюза
В Германии прививку от коронавируса получили 15% населения
Немецкие политики обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального
Последние новости
09:58
В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн
09:34
"Буковель" возобновил работу
09:10
Официальный курс гривни укрепился
09:00
США предупредили Россию о "цене и последствиях" новой агрессии против Украины
08:40
Немецкие ультраправые на выборах в Бундестаг будут продвигать выход из Евросоюза
08:19
COVID в Украине: 7 856 новых и 287 летальных случаев в воскресенье
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: записи разговоров боевиков, мир о РФ
07:45
Сутки на фронте прошли без потерь
07:28
Ляшко: Еще три области вскоре перейдут в "желтую" зону
07:03
За день в Британии зафиксировали рекордно мало смертей от COVID-19
Все новости...