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В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн

Понедельник, 12 апреля 2021, 09:58
В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн
Фото с Twitter ЕП

Общее количество официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило три миллиона.

Таковы данные Института Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

По информации RKI, 3 011 513 человек в Германии были инфицированы этим вирусом.

Фактическое общее количество инфицированных, вероятно, выше, поскольку многие инфекции официально не обнаружены. О первом подтвержденном случае заражения в Германии было объявлено 27 января 2020 года. Количество тех, кто выздоровел, составляет около 2 683 900 человек.

Общее количество людей, умерших с доказанной инфекцией Sars-CoV-2, выросло до 78 452 человек.

За прошедшие сутки в Германии было сообщено о 13 245 новых случаях заражения и 99 новых смертях.

По состоянию на 10 апреля в Германии прививки от коронавируса первой дозой получили 15% населения.

Темы: Германиякоронавирус
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